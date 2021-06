Mais de 180 animais estão no Parque de Exposições de Tamoios para a I Expo do Cavalo Mangalarga Marchador de Cabo Frio.

Ontem na cerimônia de abertura, uma placa foi descerrada na entrada do espaço, registrando a criação e a reativação do local, ambas sob a gestão do prefeito José Bonifácio.

A amazona Ana Paula de Jesus fez a volta inaugural no campo de provas equestres com a bandeira do município. Já na prova competitiva, cavalos e potros foram analisados em requisitos como morfologia, marcha batida e marcha picada.

Na competição entre os machos, a primeira prova foi realizada com os potros mirins, e o cavalo campeão foi o Faixa Preta Treviso, de Vila Velha, Espírito Santo. Entre os potros jovens, Hobby Aghafa da Milla, de Macaé, levou a melhor avaliação. Na prova convencional de cavalo júnior, o campeonato ficou com o Cometa Mja, de Sapucaia, Rio de Janeiro. Os vencedores de cada categoria estão sendo premiados com troféus e faixas.

Estiveram presentes a vice-prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado, o deputado federal Chiquinho Brazão, secretários municipais, vereadores e demais autoridades.

Magdala destacou que a Fazenda Campos Novos tem uma grande importância cultural e histórica para a cidade, e ver esse espaço sendo ocupado era um sonho do prefeito José Bonifácio. Também segundo a secretária de Agricultura e Pesca, Katyuscia Brito, a realização da exposição e a reativação do Parque de Exposições marcam uma nova etapa para a área rural de Cabo Frio.

A programação desta sexta-feira (25) conta com o julgamento das fêmeas e a inauguração da trilha sensorial com acessibilidade na Fazenda Campos Novos.

Já no sábado (26), último dia de exposição, serão realizadas novas competições de morfologia, marcha batida e marcha picada para machos e fêmeas.

Além da Expo, o espaço também recebe, até domingo (27), uma edição especial da Feira do Produtor Rural, com comércio agrícola, oficina de tênis de mesa, feira de livros, gastronomia quilombola e comidas típicas, pescaria beneficente, feira de artesanato, venda de produtos com renda revertida para o Canil Municipal e muito mais.

Para acessar o espaço é necessário usar máscara de proteção e respeitar o distanciamento social, em cumprimento às medidas de controle contra a propagação do coronavírus.