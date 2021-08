19 escolas de Búzios voltarão às aulas na próxima segunda

Seguindo todos os protocolos sanitários para que professores e estudantes possam retornar com segurança as aulas presenciais, a Prefeitura de Búzios, através de Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, idealizou um calendário realizando um rodízio de todas as turmas dos anos iniciais do Ensino Fundamental até o 4º ano do Curso Normal; o retorno está programado para a próxima segunda-feira (16).

Das 23 escolas do município, 19 funcionarão no sistema de rodízio com aulas presenciais e as demais continuarão no formato remoto.

De acordo com o gestor, tudo foi preparado com muito cuidado, ouvindo cada parte interessada e responsável pelo retorno seguro das aulas presenciais no município.

“Estamos realizando tudo que nos foi orientado para receber nossos alunos e professores de forma segura. A educação é à base de tudo, nossas crianças e jovens representam nosso futuro”, disse Alexandre Martins.

Unidades Escolares que retornarão as aulas presenciais:

Em 16 de agosto:

* Colégio Municipal Paulo Freire;

* INEFI;

* Escola Municipal João José de Carvalho;

* Escola Municipal Profª Lydia Sherman;

* Escola Municipal Ver. Antônio Alípio da Silva;

* Escola Municipal Ver. Emigdio Gonçalves Coutinho;

* Escola Municipal José Pereira N. Júnior;

* Escola Municipal Eliete Mureb de Araújo Góes;

* Escola Municipal José Bento Ribeiro Dantas;

* Escola Municipal Profª Eulina de Assis Marques;

* Escola Municipal Profª Regina Maria da Silveira Ramos;

* Escola Municipal Profº Darcy Ribeiro;

* Escola Municipal Profª Cilea Maria Barreto;

Em 06 de setembro:

* Creche M. Nair da Conceição Gonçalves Pereira;

* Creche M. Ivonete Costa Trindade;

* Creche M. Marly Quintanilha de Souza;

* Creche Escola Municipal Maria Amélia de Souza;

* Creche Profª Maria Rita Coelho Novelino;

* Creche M. Ernestina Santanna Quintanilha;

Observação:

Escolas que não retornarão as aulas presenciais antes de outubro:

* Creche Escola Municipal Laurinda S. Conceição;

* Escola Municipal Eva Maria Conceição Oliveira;

* Escola Municipal Manoel Antônio da Costa (Mudinho);

* Escola Municipal Nicomedes Theotônio Vieira.

#Buzios #RiodeJaneiro #Brasil #Prefeitura