Com o intuito de fomentar o turismo da cidade neste verão, a Prefeitura, através da secretaria de Turismo Esporte e Lazer (SECTUR), realiza no dia 22 de janeiro, a partir das 16h, na Praia dos Ubás a 1ª Expo Moda Praia de Iguaba Grande.

O evento, idealizado para toda família, contará, em sua programação, com apresentação musical, lançamento dos EcoBrindes Turismo Sustentável, produzidos pelas artesãs da cidade, distribuição de brindes, estandes moda praia e um concurso que premiará a Musa e Mister Iguaverão 2022.

Para a secretária de Turismo, Esporte e Lazer, Carla Valle, esse é mais um evento que impulsionará o comércio local. “Estamos buscando dar oportunidade para todos os comerciantes de Iguaba, após o sucesso das últimas edições da Feirinha Criatividades da Terra chegou a vez da moda praia trazer ao verão Iguabense um novo olhar”.

Já em relação ao lançamento dos EcoBrindes Turismo Sustentável, produzidos pelas artesãs da cidade, a secretária de Assistência Social, Trabalho e Renda, Cláudia Souza, diz que o propósito é incentivar as novas técnicas para profissionais que já atuam no município seja alcançado. “Através do trabalho de costura muitas atividades podem ser realizadas e, com isso, auxiliar na renda dessas famílias“.

Os interessados em participar do concurso Musa e Mister Iguaverão 2022, deverão ser maiores de 16 anos e morar em Iguaba Grande. As inscrições iniciam no próximo sábado (8), através do preenchimento e envio dos documentos solicitados.