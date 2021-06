26.799 pessoas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em São Pedro da Aldeia

⠀

A Secretaria Municipal de Saúde imunizou, até o momento, 26.799 pessoas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Do total de 39.258 doses aplicadas, 12.459 representam as imunizações feitas com a segunda dose.

⠀

Os dados são referentes ao período de 20/01 a 09/06.

⠀

Confira a quantidade de pessoas que foram vacinadas, de acordo com os grupos prioritários:

⠀

▶ Idosos – 15.488

▶ Comorbidades – 6.921

▶ Trabalhadores de Saúde – 2.705

▶ Quilombolas – 294

▶ Idosos institucionalizados – 142

▶ Força de Segurança e Salvamento – 89

▶ Servidores voluntários na aplicação de vacinas em escolas – 27

▶ Pessoas com deficiência permanente grave – 83

▶ Trabalhadores portuários – 89

▶ Gestantes e Puérperas – 29

▶ Deficientes institucionalizados – 06

▶ Trabalhadores da Educação – 918

▶ Pessoas de 59 anos – 8

⠀

O quantitativo registrado, anteriormente, na categoria “Indígenas” foi remanejado para o grupo prioritário “Idosos” desde o dia 07 de maio.

⠀

⠀

Mesmo com a vacinação em andamento, é fundamental manter os cuidados para evitar a propagação da doença.