2ªAudiência Pública da Controladoria do Município ocorrerá na Câmara Municipal de Búzios

A Prefeitura de Búzios, através da Controladoria do Município, realizará no dia 31-05, às 16h, na Câmara Municipal, a 2ª Audiência Pública para demonstração e avaliação do cumprimento da meta fiscais do 1.º Quadrimestre de 2021.

Na ocasião, conforme o previsto no art. 70 da Constituição Federal de 1988 de acordo com art. 69 da lei Orgânica do Município, será exposto à prestação de conta do executivo.

A Audiência Pública será transmitida ao vivo, pela página da Câmara Municipal no Facebook, YouTube e no site oficial da instituição para evitar aglomeração, devido à pandemia. Não será permitida a permanência de pessoas no auditório da Casa Legislativa.