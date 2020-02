2º Concurso Internacional de Fotografia de Arraial do Cabo abrirá inscrições em março

Difícil é se deparar com uma paisagem encantadora e não querer tirar uma foto, ainda mais em Arraial do Cabo, onde não faltam cenários e cantinhos especiais para um belo registro. Este ano além das categorias subaquática, paisagem e drone, a foto mais criativa também será premiada. As inscrições começam no dia 1º do mês que vem.

Para participar do concurso não é necessário ser profissional, basta olhar um lugar bonito e fotografar. O Concurso pretende mostrar diferentes visões, iniciativas e despertar o resgate da cultura local. No ano passado, foram mais de 350 inscritos!

Realizado pela Prefeitura de Arraial do Cabo, através da Secretaria de Turismo e Eventos, o concurso valerá por todo o mês de março. Todas as informações e o edital completo podem ser obtidos através do site www.luzdemarco.com.br ou diretamente com a Secretaria de Turismo e Eventos.