35 litros de solução alcoólica produzida no IFRJ é doada para unidades de Saúde de Arraial do Cabo

Pesquisadores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) em Arraial do Cabo, doaram, 35 litros de solução alcoólica glicerinada a 70% fabricada no próprio Campus do município, na Prainha. O material será utilizado nas oito unidades de saúde da cidade.

A doação tem como objetivo reforçar a prevenção contra os riscos de contágio no tratamento de pacientes com coronavírus. O material é fundamental para o trabalho de médicos, enfermeiros e demais profissionais da área da saúde.

O trabalho é acompanhado por Glaubert Cabral, químico coordenador do projeto em Arraial do Cabo. “Queremos conseguir mais insumos para fabricarmos outras remessas. Esperamos que com esse gesto possamos reduzir a probabilidade de contágio do vírus para quem está na linha de frente”, afirma Glaubert.

David Barreto, Diretor-Geral do Campus Arraial do Cabo, destacou que a instituição continua empenhada em ajudar a sociedade durante o enfrentamento.

“Estamos com a produção de álcool líquido e em gel em vários Campi do IFRJ. Como sabemos que o produto ficou escasso no mercado, o Reitor Rafael Almada junto com os dirigentes, decidiram promover essa ação em combate a COVID-19. Assim que tivermos mais insumos, com certeza voltaremos a produzir outros lotes”, conta David.

O lote já foi entregue a Eduardo Rocha, coordenador da Estratégia de Saúde da Família, que fará a distribuição. É importante reforçar que esta foi a primeira remessa produzida pelo instituto em Arraial do Cabo.