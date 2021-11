406 anos de Cabo Frio foi celebrado com atividades culturais

Cabo Frio comemorou neste sábado (13), 406 anos de fundação, com diversas atividades em homenagem à história do município e à população cabo-friense. Pela manhã, a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção realizou uma missa solene em celebração ao aniversário do município. Na parte da tarde, a Praça Porto Rocha se tornou palco de eventos musicais e culturais.



No local, aconteceu a abertura da Feira de Artesanato e Literária e, em seguida, houve apresentação de dança e de música com Quarteto de Cordas do Centro Musical Josué Martins. O músico Jorge Vilas cantou o hino do município de Cabo Frio, acompanhado do público. Em seguida, o prefeito José Bonifácio, agradeceu a presença de todos na celebração em homenagem à cidade.

“Só quero saudar todos. É uma alegria de estar na praça Porto Rocha. Vivi muito aqui. Essa praça, durante muitos anos, vibrou com atividades, músicas, dança, shows e encontros. Fico emocionado neste dia por estar resgatando a cultura local e a vida destes ambientes como o coreto, que irá voltar a ter apresentações. Que Deus continue abençoando nossa cidade. Como diz o hino, aqui não tem forasteiro, todos são bem recebidos. Nossa terra acolhe. Obrigado”, disse o prefeito.

Fechando a programação diurna, a Banda da Polícia Militar se apresentou. À noite, o público pôde conferir ainda o show com os músicos Danniel Coelho e Ivo Vargas. Os shows musicais com artistas locais são contrapartidas da Lei Aldir Blanc, do Ministério da Cultura, sem custos para o município.

O Conselho de Pastores de Cabo Frio promoveu ainda uma celebração dos 406 anos da cidade na Igreja Apostólica e Profética Casa do Pai, no bairro Vila Nova.

“Hoje o dia foi de extrema alegria. Começamos o dia agradecendo a Deus e terminamos da mesma maneira, no culto em celebração aos 406 anos de Cabo Frio. Neste momento de pandemia, só podemos ser gratos pelas bênçãos que têm derramado sobre a nossa cidade. Estamos caminhando para estabilidade da doença e esperamos viver um novo momento. Agradeço ainda a toda população e todos os setores das atividades econômica, desde o funcionalismo público ao privado, que tem se empenhado na construção da nossa cidade, resistiram ao período pandêmico e agora com novas empresas vindo para Cabo Frio, teremos ainda mais geração de empregos e crescimento econômico. Vivemos no passado um momento de euforia com royalties do petróleo. Esse momento já passou. Agora, vamos viver do que nós produzimos e das atividades da nossa população” concluiu o prefeito.

Fundada em 13 de novembro de 1615, Cabo Frio é considerada a capital da Região dos Lagos. Com uma população estimada em 234 mil habitantes (IBGE, 2021) e área territorial de 413 Km2, o município tornou-se, nas últimas décadas, um grande centro turístico e comercial, com uma vasta rede de hotéis, pousadas e estabelecimentos comerciais, que, em conjunto as famosas praias e as mais diversas belezas naturais, atraem turistas do Brasil e do exterior todos os anos.