41 pessoas aguardam testes de Coronavírus em Búzios

Atualmente em Búzios, 41 pessoas aguardam os resultados de testes de COVID-19, em isolamento domiciliar.

Com o atendimento descentralizado, a triagem de pacientes está sendo feita em todos os postos e unidades de saúde do município, podendo assim identificar um maior número de pessoas com síndrome gripal ou sintomas leves, que necessitem fazer testes.

O teste é uma forma de prevenção aconselhada pela OMS (Organização Mundial da Saúde), para detectar as pessoas infectadas precocemente e limitar a propagação do vírus. Os pacientes, que apresentam algum sintoma suspeito, realizam o teste no Hospital Rodolpho Perissé e são acompanhados pelo Serviço de Epidemiologia de Búzios, durante todo o período de isolamento domiciliar.