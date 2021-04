456 pessoas já realizaram teste rápido no sistema drive-thru de Covid-19 em Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio deu início a um novo serviço visando o diagnóstico e tratamento da Covid-19: a realização de teste rápido de anticorpos (IgG e IgM) no sistema drive-thru. A ação foi iniciada no último dia 7 de abril e funciona por meio de agendamento prévio.

Desde então, 456 pessoas marcaram dia e hora para fazer a testagem até o próximo dia 26.

O agendamento acontece pelo telefone 0800 021 64590, de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 17h. Já o drive-thru funciona de segunda a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 16h, no estacionamento do mercado Extra, no Braga. A entrada será pela Rua Omar Fontoura, paralela à Avenida Teixeira e Sousa.

No dia da testagem, só será atendido quem fez o agendamento por telefone e não tenha tomado nenhuma dose da vacina contra o coronavírus. Além disso, é obrigatório o uso de máscara cobrindo corretamente o nariz e a boca e a apresentação de documento oficial com foto e comprovante de residência com endereço de Cabo Frio.