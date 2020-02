4ª Edição do Polo no Mar acontece neste final de semana em Arraial do Cabo

Evento reúne atletas nacionais e internacionais do polo aquático na Praia do Forno

Reconhecidamente uma das praias mais bonitas do Brasil, a Praia do Forno recebe a 4ª edição do Polo no Mar, que acontece entre os dias 7 e 9 de fevereiro, de sexta à domingo,com a presença de atletas nacionais e internacionais do polo aquático. Dez equipes, entre masculinas e femininas, disputam o título, e o caminho para chegar a vitória já é conhecido.

O primeiro dia de evento tem início às 10h, e Ursos Pretos e Guanabara Masters fazem o primeiro duelo da primeira rodada que se estende até às 12h e 30 min. Com retorno previsto para 13h e 40 min tem início a segunda rodada, com a partida entre Ursos Pretos contra Red Summer. São Carlos e 87 Masters Rio se enfrentam para abrir o segundo dia de competições, que já conhecerá os classificados para as próximas fases na parte da tarde do mesmo dia. No último dia de competição, acontecem as disputas de sétimo, quinto, terceiro lugares, além da grande final, que vai coroar o melhor time do final de semana.

“O objetivo é aproximar a modalidade do grande público que dificilmente teve contato com o esporte ou mesmo ouviu falar. Na beira da praia o pessoal pergunta o nome, se é futebol aquático. Outros indagam se ninguém põe o pé no chão mesmo. Isto é muito legal”, comenta João Brandão, organizador do evento.

Além de divulgar o polo aquático, o evento também promove a confraternização entre atletas e familiares e estimula o contato com a natureza e a consciência ambiental. O evento é organizado pela Comissão do Polo no Mar de Arraial do Cabo, com apoio da Prefeitura de Arraial do Cabo, da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, do clube Botafogo Futebol e Regatas, da Associação da Reserva Extrativista da Marinha de Arraial do Cabo, da Fundação Instituto de Pesca de Arraial do Cabo (FIPAC) e do comércio local.