53 famílias garantem descontos na conta de água em Cabo Frio

Pelo menos 53 famílias em situação de vulnerabilidade de Cabo Frio garantiram inscrição no programa Tarifa Social, e poderão ter desconto de até 50% na conta de água. O cadastramento, feito através de parceria entre a Prefeitura e a concessionária Prolagos, foi realizado na última sexta-feira (6) no Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) do Jardim Esperança.

O programa existe desde 2012 e contempla pessoas em situação de vulnerabilidade social, com renda familiar de até três salários mínimos, inscritas no Cadastro Único, e com consumo mensal de água de até 10m³. O benefício tem duração de 12 meses com renovação mediante a atualização do cadastro.

Segundo Angélica Braz, assistente de Projetos Sociais da Prolagos, outras solicitações relacionadas aos demais serviços da concessionária também foram realizadas no local como negociação de débitos, pedido de religação, troca de titularidade entre outros serviços gerais.