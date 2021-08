60 estabelecimentos vão fazer parte do Festival de Sabores 2021 de Cabo Frio

Em um período em que o desejo de viajar vem sendo adiado por conta da pandemia, a sétima edição do Festival Sabores de Cabo Frio, que acontece de 3 de setembro a 3 de outubro, convida a um passeio pelo Brasil e outros países através da boa mesa – e tudo o que está relacionado a ela, como tradição, cultura e afeto. Com o tema “Uma viagem pelo mundo”, a edição 2021 reúne mais de 60 estabelecimentos que criaram receitas exclusivas inspiradas nos seis continentes (Américas, Europa, África, Ásia, Oceania e Antártida).

O passeio pode começar pelas Américas, em especial, pelo Norte do Brasil. Amazonas e Pará, com seus ricos e variados ingredientes, marcam presença em alguns pratos, como a entrada ‘Manaós’, do Limoeiro. O petisco – quitutes de banana pacovã recheados com peixe assado e acompanhado por vinagrete de pimenta de cheiro – é servido em meio a peças artesanais produzidas em uma aldeia indígena onde os proprietários da casa foram, in loco, buscar inspiração.

“Passamos quinze dias com os índios, que comem peixe e banana em todas as refeições”, conta Felipe Senos, proprietário do Limoeiro, que reverenciou a Costa do Sol na hora de fazer a releitura da receita indígena. “Na aldeia, utilizam-se peixes como o pirarucu e o tambaqui. Como essas espécies são difíceis de serem encontradas na nossa região, optamos por um peixe muito saboroso e só nosso: a perumbeba, típica da Lagoa de Araruama e que merece toda nossa atenção”, reforça.

Entre os pratos principais, o ‘Pará Oriental’, do restaurante José, também faz referência à região, com um toque japonês. A composição traz peixe grelhado, musseline de inhame com açaí, tabule de amêndoas e, para finalizar, molho dashi.

Do Velho ao Novo Mundo sem escalas

O tour gastronômico segue até a Europa, para onde o tradicional restaurante Picolino “viajou” em busca de histórias. O Caminho de Santiago, entre a Espanha e a França, são os pontos de partida para a entrada ‘Caminhos’, que combina cavaquinha com molho de queijo e alho-poró gratinada e farofa de baguete na manteiga de laranja, servida na coquille (concha).

O Velho Mundo se faz presente também na receita do

Delirio´s, que ganhou sabores franceses: filé suíno com bacon e toque de dijon envolto em massa folhada e crosta de ragu de cogumelos, em cama de batata e espinafre salteado na manteiga, regado ao consommé de cassoulet e finalizado com nozes. E porque não um hamburger com clássicos da cozinha italiana? No Sem Frescura, o ‘Spuma di Pomodoro’ combina burger de polpetone recheado com mozarela, espuma de tomate e crocante de salsa em pão brioche.

Do continente africano vem a inspiração do Le Monde: ‘África com sua explosão de sabores e países convidados’, reunindo arroz de coco, moqueca de camarão e mollete mexicano de purê de feijão, carne seca desfiada e escalivada espanhola. Próxima parada: Ásia, de onde o Kentô traz o ‘Chilli Lámen’: caldo picante, noodle artesanal, peixe do dia, camarão, lula, ovo perfeito, pasta de pimenta da casa, broto bok choy, shiragá e shitake. A Oceania se faz presente no Koala, através da costelinha suína ao molho barbecue, arroz com pimenta de cheiro e ervas desidratadas, farofa de bacon e pétalas crocantes de cebola australiana.

Dulce de Leche, Cookie ou Macaron?

Para fechar os trabalhos, doces delícias da terra dos nossos hermanos, como promete o Havanna, que faz sua estreia no festival com uma torta macia de cream cheese recheada com o famoso dulce de leche. Em homenagem ao país da pâtisserie, a Brigaderia da Vovó criou o ‘Petit Paris’, um trio com clássicas sobremesas francesas: crème brûlée, mousse de chocolate com merengue francês e macaron de Chandon.

Cafés e docerias da cidade apostaram também em sobremesas que reúnem uma dupla imbatível: o cookie americano e a Nutella (que é inspirada em uma receita italiana). A Marie Doceria acrescentou, ainda, uma bola de sorvete à maravilhosa combinação, enquanto a Duckbill juntou as delícias em uma taça, que foi incrementada com morango, doce de leite, brownie e chantilly.

O frio da Antártida inspirou o Dona Farinha na hora de criar a receita, que traz delícias de diversos países e é arrematada, claro, com um geladíssimo sorvete. “Nossa sobremesa traz referências a todos os continentes, seja nos ingredientes, seja na ideia! É uma verdadeira viagem pelo mundo”, conta Olívia Barrios ao descrever o prato: “com características de pavê, combina biscoito de champanhe, café e creme com chantilly, acompanhada de sorvete meio amargo, morangos e calda toffee”.

Preços fixos

O Festival Sabores segue o exemplo das edições anteriores, com os estabelecimentos apresentando receitas criadas ou recriadas exclusivamente para o evento, servidas a preços fixos. As entradas e petiscos custam R$ 40; os pratos principais, R$ 55; e as sobremesas, R$ 20, enquanto pizzas e sanduíches saem a R$ 35. As porções serão servidas no tamanho individual dos restaurantes.

As delícias ficam em cartaz nos estabelecimentos participantes durante todo o período, sendo servidas de acordo com o horário de funcionamento dos restaurantes e respeitando a capacidade limitada. Uma revista virtual com informações como descritivo dos pratos, endereços e horários de funcionamento dos estabelecimentos pode ser baixada no celular, através de um QR Code disponível no site e nos restaurantes.

Espaço Gourmet

Suspenso na edição passada (2020), o Espaço Gourmet volta a ser montado no Shopping Park Lagos. No local, o público terá acesso a diversas receitas ensinadas em atividades gastronômicas com chefs e cozinheiros convidados pelo festival. O espaço funcionará de quarta a sexta-feira, das 16h às 21h, a partir de 10 de setembro.

O Festival Sabores de Cabo Frio é uma realização do Cabo Frio Convention & Visitors Bureau, do Sebrae e da Tropic Produções, que também é a empresa produtora do evento.

Pratos do 7°Festival Sabores de Cabo Frio 2021

Alma Carioca

Camarão com Abacaxi ao Curry

Alho, gengibre, manjericão, erva cidreira, curry, abacaxi, leite de coco,limão sal e pimenta do reino

Apreciatta

Camarão Tropical

Pizza de camarões salteados, azeitonas pretas, tomate cereja, rúcula e lascas de parmesão

Arcos do Canal

Pará Cabo Frio

Camarões empanados sobre o creme de açaí

Armazém da Passagem

Fruto da Paixão

Dourado recheado com salmão defumado regado com molho de amêndoas tostadas, acompanhado com farofa de maracujá e batata rústica

Bellagio

Cannoli

Cannolis recheados de ricota com gotas de chocolate e sorvete sabor Mascarpone com calda de frutas vermelhas

Blu Costa Azul

Blu Mare

Risoto de camarão e sururu, acompanhado de cebolas pérola, alhos caramelizados em vinho chardonnay e camarão VG envolvido em farofa de coco

Bom Apetite

Armada

Filé de cherne ao molho cítrico (calda de gengibre, limão e abacaxi) com arroz negro provençal

Borogodó

Baião do Mar

Arroz com feijão de corda e bacon, queijo coalho com coentro e temperos nordestinos somados aos frutos do mar: mexilhão tentáculos de lula camarão e peixe

Braseiro De Minas

Baalbek

Merche de repolho recheado de arroz árabe com molho de coalhada e hortelã seco, brochete de filé mignon com especiarias e homus tahine

Brasileiríssimo

Camarão a Beija Mar

Arroz branco, camarão, tomate seco, castanha do Pará e lâminas de amêndoas

Brigadeira da Vovó

Petit Paris

Trio de clássicas sobremesas francesas: crème brûlée, mousse de chocolate com merengue francês e toque cítrico de geleia de laranja e Cointreau, e macaron de Chandon

Café Duckbill

Duckbill na Taça

Sobremesa na taça composta por camadas de Nutella, cookie de red velvet, morango, doce de leite, brownie e chantilly

Café Horto Roma Garden

Pavlova de Quelm

Suspiro com recheio de geleia caseira de frutas, chantily, calda de chocolate e morango fresco

Casa Kanaloa

Satay Gai

Espetinhos de frango marinados com leite de coco e curry ao molho de amendoim e relish de pepinos.

Clube da Sfiha

Kebab de Kafta

Pão pita 150g de kafta, coalhada, molho do chef, queijo minas, alface, rúcula e cebola roxa, acompanhando anéis de cebola e molho especial de alho

Delícias da Dinda

Nuvem de Sabores

Tira de massa de cenoura, no estilo americano recheada com buttercream tradicional dos Estados Unidos acompanhado de especiarias de passas e oleaginosas

Delírio´s

Un jour en France

Filé suíno com bacon, toque de dijon, envolto em massa folhada com crosta de ragu de cogumelos em cama de espinafre e batatas salteadas na manteiga, regado ao consommé de cassoulet e nozes

De Sempre Gastrobar

Camarão Havaiano

Camarão com catupiry no abacaxi, arroz branco com amêndoas e farofa de coco

Dom Smoker

Texas Trip

Peça de peito bovino defumado, salada coleslaw e milho assado

Dona Farinha

Continente

Com característica de pavê, combina biscoito de champanhe, café e um levíssimo creme com chantilly,acompanhada de sorvete de chocolate meio amargo, morangos e uma deliciosa calda toffee

Dui

Atarashi

Roll de patê de salmão envolto por lâmina de salmão semi grelhado com sour cream, geleia de hortelã e castanha de caju

Escritório do Chef

Sabores do Mundo

Risoto de limão siciliano com ragu de carne temperado com especiarias do oriente e saquê

Faella Bistrô

Pythágoras

Cuscuz marroquino hidratado na água de coco, servido com tilápia na manteiga, finalizada com pesto e banana frita envolta no coco torrado

Finestra

Pizza Havaiana

Pizza de abacaxi, lombo canadense, pimenta biquinho, picles de cebola roxa e hortelã.

Fratelli

Piadina Tricolore

Massa crocante leve sem adição de fermento, com recheio de cream cheese, gorgonzola, nozes, lombo canadense, tomate seco, pesto e rúcula

Havanna

Cheesecake de Dulce de Leche

Torta macia de cream cheese, com o famoso Dulce de Leche Havana e Chantilly. Acompanhado de café expresso Havana feito com grãos selecionados

Icôniko

Wanton Nero de Frutos do Mar

Wanton (massa chinesa) negro recheado com palmito pupunhatrufado ao molho shabu shabu e espuma de açafrão

José

Pará Oriental

Peixe grelhado, musseline de inhame com açaí, tabule de amêndoas e molho dashi

Kentô

Chilli Lámen

Caldo picante, noodle artesanal, peixe do dia, camarão, lula, ovo perfeito, broto bok choy, shiragá e shitake

King

Sabor da Ásia

Massa asiática de arroz salteada com cogumelos frescos e legumes, finalizado com filé de pargo levemente picante

Koala

Da Austrália ao Koala

Costelinha suína ao molho barbecue, arroz com pimenta de cheiro e ervas desidratadas, farofa crocante de bacon e crocantes de pétalas de cebola australiana

Lá e Ca

Bacalhoada Portuguesa no Forno

Lascas grandes de bacalhau, tomate, cebola, pimentões vermelhos e verde, batata, azeitonas e especiarias portuguesas regado no azeite português

La Gondole

Zarzuela

Mariscada espanhola de frutos do mar

Le Monde

África com sua Explosão de Sabores e Países Convidados

Arroz de coco, moqueca de camarão, mollete mexicano de purê de feijão, carne seca desfiada e escalivada espanhola

Limoeiro

Manaós

Quitute de banana pacovã recheado com peixe assado, com vinagrete de pimenta de cheiro

Los Crepes

Creme de la Creme

Massa de crepe tradicional, fina e leve, recheada com chocolate Los Crepes, acompanhada de chantilly de cereja com poeira de caramelo e amendoim

Majára do Canal

Risoto al Mare

Arroz arbóreo, palmito, lula e camarão VG e chips de queijo parmesão.

Mará

Picadinho de Camarão

Picadinho de camarão com capim limão, farofa de mexilhão, arroz de coco queimado e banana grelhada

Marie Doceria

Cookie Marie

Cookie tradicional americano, com gotas de chocolate meio amargo recheado com Nutella acompanhado com sorvete

Mingolo

Delícias do Mundo

Trio de esfihas: Mediterrânea (muçarela, tomate seco e gorgonzola), Arábe (carne assada desfiada temperada, muçarela e molho Mingolo) e Américas (grãos de milho assado, muçarela e molho verde Mingolo)

Naturall Gourmet

Dos continentes ao Naturall

Lombo de cação marinado na cúrcuma e gengibre ao molho de camarão banhado na cachaça, acompanhado de arroz negro salteado com cebola e amêndoas, finalizado com vagem torta assada com pimentões coloridos no azeite

Nevada

Floresta Negra

Torta de origem alemã com toques brasileiros: chantilly, chocolate e cerejas, servida no copo

Niko

Asinhas ao estilo Búffalo Wings

Asinhas de frango crocantes ao Molho Chilli Rock Cheddar

Nova Onda

Medalhão Nova Onda

Medalhão de filé mignon com arroz à piamontese, batata souté e crispy de alho-poró

Office Café

Cintura de moça

reme de ricota envolto em pão árabe coberto com geleia artesanal de damasco (servido também na versão diet)

Paelo

Napo

Hambúrguer de 180 gramas da casa, molho vermelho da casa no estilo italiano, queijo prato, muçarela de búfala empanada, rúcula e a insana maionese Paelo

Palermo Pastifício

Toni & Paulo

Polvo grelhado com vinagrete de feijões, musseline de alho e pangratatto e pasta de azeitona

Paradiso Gourmet

Peregrino

French rack de cordeiro com molho de cereja ao vinho, acompanhando de arroz selvagem com trigo e castanha do Pará

Picolino

Caminhos

Cavaquinha com molho de queijo e alho-poró gratinada, com farofa de baguete na manteiga de laranja. Servida na concha (coquille)

Pier Beach

Sinfonia do Mar

Camarão médio fresco, mexilhões, lulas e peixes do dia afogados em curry e coentros frescos guarnecidos de farofa de dendê e arroz branco

Portoveleiro

Nhoque da Nona

Nhoque artesanal de batata com molho artesanal baseado em camarões e polvo

Quasar

Cookiê Ice

Cookie caseiro com delicioso sorvete artesanal no sabor Fruti di Bosco e calda de amarena

Quintal Lusitano

Risoto Mediterrâneo

Arroz arbóreo, raspas de laranjas, alho-poró, vinho branco

Sabor e Arte

Filé à Eurásia

Escalopes de mignon sob geleia agridoce de damasco, acompanhado de batatas coradas, salteadas em molho gorgonzola e nozes

Sem Frescura

Spuma di Pomodoro

Pão brioche, burger de polpetone recheado com mozarela, espuma de tomate e crocante de salsa

Showrasquinho Grill

Polvo Show

Polvo salteado na manteiga com tomate, cebola e pimentão, acompanhado de batata em conserva e torradas

Showrasquinho Gourmet

Cupim à Gaúcha

Cupim no bafo (12 horas de fogo) e aipim in natura salteado na manteiga de garrafa, acompanha molho chimichurri

The Duck Pub

Irish Brisket

Risoto de alho-poró, com farofa crocante de alho brisket, com molho de cerveja Guinness e tuile de parmesão

The Place

Enchendo linguiça!

Baguete, geleia de maracujá com pimenta dedo de moça, linguiça fina e queijo Emmental

Torresmo

Torresmo Tentador

Suculenta rodela de torresmo de rolo à pururuca, acompanhado de polenta cremosa, geleia artesanal de pimenta de cheiro, abacaxi flambado na cachaça e farofa de torresmo

Yummy

Brasileiríssimo

Pão francês com pasta de alho, blend de linguiça e cebola, queijo prato derretido, salada de folhas e tomate com o clássico vinagrete

Zion Bike

American Brownie

Brownie de limão siciliano com sorvete de creme, banhado com deliciosa calda de maçã, finalizado com crocante caramelizado