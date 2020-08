628 veículos foram impedidos de entrar na cidade neste fim de semana

Em estágio de Bandeira Amarela, Arraial do Cabo flexibiliza parte do Turismo e mantém Barreiras Sanitárias

Dando continuidade às flexibilizações do estágio de Bandeira Amarela, Arraial do Cabo começou a flexibilização de algumas atividades turísticas na cidade. Mesmo com a reabertura parcial, a Barreira Sanitária, realizada pela Secretaria de Segurança Pública, por meio da Guarda Municipal, continua em funcionamento para impedir a entrada de turistas que não cumpram as determinações do Decreto Municipal.

No local, agentes de trânsito verificam a documentação do condutor e dos ocupantes dos veículos. Além disso, um profissional da área de saúde está aferindo a temperatura de quem passa pela barreira. Neste fim de semana, 628 veículos foram barrados na barreira, sendo 189 na sexta-feira (07), 327 no sábado (08) e 112 no domingo (09).

-> BARREIRAS SANITÁRIAS

As barreiras sanitárias estão mantidas, permanecendo proibida a circulação e o ingresso no Município de veículos e pessoas que não comprovem residência, propriedade particular, contrato de prestação de serviços ou reserva de hospedagem/contrato de aluguel através do Voucher Oficial. Ônibus, excursões, day use e citytour também permanecem proibidos nesta etapa.

As praias, com exceção da Praia do Forno, Prainhas do Pontal do Atalaia e Praia Brava, estão liberadas para banho. A ação, traçada e estudada pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Turismo, busca expandir gradativamente o lazer na cidade de forma consciente. Vale ressaltar que qualquer forma de atividade náutica, passeios de bugre, quadriciclo e similares seguem proibidas até o momento conforme as leis já divulgadas através dos nossos canais oficiais de comunicação.