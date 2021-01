885 doses vão dar início a vacinação em São Pedro da Aldeia

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia informa que o Governo do Estado divulgou, na manhã desta terça-feira (19), uma nova Tabela de Distribuição das doses da CoronaVac.



Nessa nova relação, foi contabilizado o envio de 885 imunizantes, que serão utilizados na primeira etapa de aplicação da vacina.

A prefeitura esclarece que a primeira fase de imunização é dividida em duas etapas, o que totaliza o quantitativo final de 1770 doses destinadas à cidade, como foi amplamente divulgado pelos veículos de comunicação. O Governo do Estado ainda não divulgou a previsão de aplicação da segunda dose, nem quando esse total de vacinas será enviado ao município. A informação oficial é que serão recebidas, nesta terça-feira (19), 885 doses para início da vacinação, que acontecerá nesta quarta (20).

Vale ressaltar que, nesta primeira fase, a vacina é destinada para os profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate à doença e para os idosos institucionalizados (asilos e afins). A segunda dose da primeira fase será aplicada nas mesmas pessoas que receberem a primeira aplicação, concluindo o plano de imunização dessa fase.

Doses já chegaram na manhã desta terça

As vacinas fornecidas pelo governo do Estado do Rio de Janeiro chegaram ao Centro Municipal de Imunização, nesta terça-feira, dia 19.

As vacinas foram recepcionadas pelo prefeito Fábio do Pastel, pela secretária de Saúde, Maria Márcia, e pela enfermeira Angela.



A Guarda Civil Municipal se fez presente, isolando o espaço para estacionamento do veículo que está transportando as vacinas, e trazendo segurança ao perímetro, em conjunto com a Polícia Militar.