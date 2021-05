Abertas as inscrições para Miss e Mister São Pedro da Aldeia 2021

A coordenação do Concurso Miss & Mister by Tati Musse continua com inscrições abertas para a seletiva de candidatos e candidatas à Miss e Mister São Pedro da Aldeia 2021. O concurso busca novos representantes da beleza municipal e ainda está com cinco vagas em aberto, sendo quatro para as categorias femininas, de 04 a 11 anos, e uma para as categorias masculinas, na faixa etária de 13 a 33 anos. Para fazer a inscrição, basta enviar uma mensagem, via aplicativo WhatsApp, para o número (22) 99795-8093. Não é necessário o pagamento de taxa. Para mais informações, acesse www.instagram.com/missemisteroficialbytatimusse.

A empresária e coordenadora do evento, Tatiana Musse, conta que, até o momento, o concurso já recebeu 280 inscrições. “Tivemos nossa primeira audição na Casa dos Azulejos e as duas últimas no Cine Estação, seguindo todos os protocolos de prevenção à Covid-19. Dividimos os atendimentos em sessões e dessa forma conseguimos receber todos os candidatos com segurança. Ficamos muito felizes porque contamos com a participação de meninas de quase todos os bairros de São Pedro da Aldeia, como São João, Mossoró, Praia do Sudoeste, Baleia, Rua do Fogo, Fluminense, Praia Linda e Balneário. Uma das intenções desse projeto é que a gente abranja o máximo de bairros possível”, destacou Tati.

Duas últimas audições para o concurso aconteceram no Cine Estação com a presença de pais e responsáveis

Foto: Divulgação

Ao todo, 40 meninas e cinco meninos foram selecionados por uma banca de júri especializada, composta pela professora de dança Renata Britto, pela presidente do Fórum Municipal de Política Cultural, Juliane Carvalho, pela Miss Búzios 2020, Sol Brasil e pela Miss São Pedro da Aldeia 2020, Lorena Lovustte.

A presidente do Fórum Municipal de Política Cultural, Juliane Carvalho, foi uma das juradas durante as seletivas

Foto: Divulgação

Treinamento

Após a fase de inscrições e audições, os candidatos passarão pelas etapas classificatórias, destinadas ao treinamento em requisitos obrigatórios, como etiqueta, postura, passarela, oratória, modelo fotográfico, automaquiagem, expressão corporal, dança e conhecimentos sobre a história do município. Ao todo, serão três meses e meio de preparação, com início previsto para a próxima semana. Vale lembrar que a partir da fase classificatória, será cobrada uma taxa mensal dos participantes.

Concurso ainda conta com uma vaga em aberto para Mister, de 13 a 33 anos

Foto: Divulgação

Este ano, por conta da pandemia, as aulas serão realizadas em formato híbrido, com encontros semanais on-line e alguns marcados presencialmente, mantendo as medidas de prevenção ao coronavírus. “Todos os nossos professores já estão adaptados ao ambiente virtual. Conseguimos fechar duas turmas de 20 alunas e uma de cinco meninos, para o Mister. E ainda temos cinco vagas em aberto”, lembrou Tati.

Talentos locais

Desde 2018, o concurso já revelou mais de 30 misses distribuídas nas categorias infantil, juvenil e adulto, além de coroar meninas em categorias especiais, como Musa, Plus Size, Revelação e Talento. “O Miss é um projeto que abre muitas possibilidades dentro do mundo artístico e na formação de carreiras profissionais, além de levar o nome de São Pedro da Aldeia para fora. Temos meninas de São Pedro da Aldeia que foram coroadas em concursos estaduais, como o Miss Latina Rio de Janeiro, e que já concorreram, inclusive, ao Miss Brasil e ao Miss Universo”, disse a coordenadora.

Lorena Lovustte foi a grande vencedora do Miss São Pedro da Aldeia 2020

Foto: Arquivo/Miss

Em sua quarta edição no município, o Miss São Pedro da Aldeia 2021 vai eleger sete representantes femininas, divididas nas categorias Baby, Mini, Mirim, Pré Teen, Teen, Juvenil e Adulto, e dois representantes masculinos nas categorias Teen e Adulto. A programação da grande final do concurso terá transmissão ao vivo, presença restrita a convidados e contará com apresentações de música e dança, além de desfiles individuais em trajes de banho e de gala.