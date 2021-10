Abertura do Outubro Rosa em Cabo Frio

No evento de abertura ao Outubro Rosa, a Secretaria de Saúde de Cabo Frio promoveu diversas ações de alerta e conscientização ao diagnóstico precoce e prevenção contra o câncer de mama e do colo do útero.

Também ocorreram atividades voltadas para população, onde profissionais da saúde realizaram aferição de pressão arterial, glicemia capilar e práticas interativas e complementares em saúde, como auriculoterapia e massoterapia.

O mês de outubro é conhecido mundialmente por ações relacionadas à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama. O movimento é celebrado desde os anos 1990 com objetivo de compartilhar informações sobre o câncer de mama e, mais recentemente, o câncer do colo do útero, promovendo a conscientização sobre as doenças, proporcionando maior acesso aos serviços de diagnóstico e contribuindo para a redução da mortalidade das mulheres em todo o mundo.