Abrigo de ônibus de Búzios foi alvo de vandalismo

Na manhã da útlima quarta-feira (26/08), uma das estruturas instaladas para aumentar o conforto dos moradores, o abrigo de ônibus, foi alvo de vandalismo. O vidro de uma das estruturas foi quebrado, no ponto da entrada do bairro de José Gonçalves. Esse tipo de ataque, além de muitas vezes privar as pessoas do uso do bem público, com um conforto maior, representa também um gasto de manutenções recorrentes.

Além disso, devido ao ocorrido em um dia chuvoso e frio, como o que está acontecendo hoje, quarta-feira (26/08), as pessoas que dependem desta estrutura não terão como se abrigar corretamente.