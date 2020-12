Academia Popular de Iguaba Grande abre inscrições em janeiro

As inscrições para as atividades na Academia Popular de Iguaba Grande começam a partir do dia 06 de janeiro, quarta-feira. Para se matricular é necessário comparecer ao setor entre 9h e 16h, de segunda a sexta-feira, tendo em mãos as cópias do CPF, da RG, e do comprovante de residência, além de 02 retratos 3X4 e atestado médico. As aulas estão previstas para retornarem no dia 1º de fevereiro.



As modalidades serão divulgadas em breve.



Para garantir a inscrição, cada aluno deverá levar um kit contendo itens de higiene pessoal, com um sabonete, uma pasta de dente, um pacote de papel higiénico e um sabão em barra. Os matriculados poderão participar de até três atividades, vale ressaltar que, cada modalidade terá apenas 25 alunos em decorrência da pandemia.



Os alunos que são beneficiados pelos Programas de Assistência Social do Governo Federal estão isentos da taxa de matrícula.

Segundo a Secretária de Turismo, Esporte e Lazer Carla Valle, a equipe está empenhada em trazer novidades para o quadro de aulas para o próximo ano.

“Estamos com muitas expectativas e nos preparando para receber os alunos da melhor forma. Seguindo, principalmente, todas as recomendações de prevenção ao Covid-19”, enfatizou a Secretária.



Todos os itens arrecadados por meio das inscrições são direcionados para os departamentos de Assistência Social do município. O objetivo é garantir que mais famílias cadastradas sejam beneficiadas com alimentos, bem como outros materiais de higiene pessoal.