Ação de fiscalização da Postura de Búzios termina em confusão com proprietário de restaurante

Uma fiscalização da Postura, na noite de sábado (20), em Búzios, levou a uma áspera discussão entre os agentes públicos e proprietários de um restaurante do Centro da cidade. Os fiscais verificavam o cumprimento dos decretos da pandemia do coronavírus e a documentação dos estabelecimentos. Em um deles, não estava sendo cumprido o limite de 60% de ocupação, e também não era respeitada a exigência da colocação do alvará de funcionamento em local visível.

De acordo com a prefeitura de Búzios, os agentes da Postura pediram que os donos do negócio retirassem as mesas e cadeiras que excediam a capacidade limite imposta para conter o avanço da pandemia. Os homens se recusaram, e começou um bate-boca, com ofensas trocadas. Por pouco, o desentendimento não escalou para uma briga física.

Depois que os servidores apreenderam as mesas e cadeiras, os proprietários do estabelecimento foram encaminhados para a 127 DP, para registro de ocorrência.