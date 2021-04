Ação de limpeza coleta cerca de 400 kg de lixo na Praia da Salina, em São Pedro da Aldeia

Uma ação de limpeza realizada neste sábado (10) na Praia da Salina, que fica na Ilha do Boi, em São Pedro da Aldeia, retirou cerca de 400 quilos de lixo em um trecho de 1 quilômetro, no local que é considerado uma área de preservação permanente.

A iniciativa é do Projeto Mar Sem Lixo e dá início à Semana Nacional de Limpeza dos Mares.

A ação contou com o apoio das secretarias municipais de Meio Ambiente e Serviços Públicos, além da participação de voluntários do Conselho de Meio Ambiente (COMASPA) e da Associação de Moradores do bairro Vinhateiro.

Uma pilha de garrafas de cerveja descartadas no local chamou atenção dos voluntários, assim como um quadro de energia elétrica e até uma grade de fogão. Foi recolhida, também, quantidade expressiva de plástico, como sacolas, copos e garrafas pets, fragmentos de isopor, restos de apetrechos de pesca, linhas e redes de nylon.

Roberto Ramos, presidente e fundador do projeto, explicou que a data tem como objetivo recolher o excesso de resíduos deixados nas praias durante o verão.

“A Praia da Salina foi escolhida, na região, para ser o local de pontapé inicial desta semana, que ocorre do fim de março ao início de abril no Hemisfério Sul. A ação também é realizada, já há muitos anos, no Hemisfério Norte. Por lá ocorre no mês de setembro, com o fim do verão, e é chamada de Clean Up Day”, explicou.

A iniciativa também alcançará outras praias do município aldeense. O número de voluntários foi reduzido, nesta ocasião, para que nenhum tipo de aglomeração fosse gerada, seguindo os protocolos de controle à disseminação da Covid-19.

A secretária de Meio Ambiente, Raquel Trevizam, esteve presente e agradeceu o empenho dos voluntários.

“É triste constatarmos quanto lixo acaba sendo deixado pelos frequentadores em locais como a Praia da Salina, um dos bens naturais do nosso município. Aproveito para agradecer aos que estiveram aqui na manhã deste sábado e pedir para que os aldeenses sejam, além de conscientes, disseminadores das boas práticas para o meio ambiente”, disse.

O Projeto Mar Sem Lixo é uma Organização Não Governamental (ONG) sem fins lucrativos que tem como objetivo conscientizar a população sobre a problemática do lixo nas praias, o crescente consumo e o descarte de plástico nos oceanos, assim como as suas consequências. O grupo também desenvolve ações de limpeza em praias e corpos hídricos de todo o país.

Área de Preservação Permanente

Segundo o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), são denominadas áreas de preservação permanente (APP) todas as extensões naturais, cobertas ou não por vegetação nativa, cuja função ambiental é preservar os recursos hídricos, dentre outras características naturais.

De acordo com a Constituição Estadual do Rio de Janeiro (Art. 268), são definidas também como APP lagos, lagoas e lagunas; as praias e vegetação de restinga; e faixas marginais de proteção de águas superficiais; quesitos em que a área da Praia da Salina se enquadra.