Ação de limpeza recolhe 1,5 tonelada de lixo em praia do bairro Baixo Grande, em São Pedro da Aldeia

A praia localizada no bairro Baixo Grande, em São Pedro da Aldeia, recebeu neste domingo (25) uma ação de limpeza com retirada de resíduos. Foi coletada cerca de 1,5 tonelada de lixo em um trecho de 1 quilômetro e meio. O local deve receber novamente a ação nos próximos dias, assim como outras praias do município. A iniciativa, desenvolvida pelo Projeto Mar Sem Lixo, contou com o apoio das secretarias municipais de Meio Ambiente e Serviços Públicos, Guardas Ambientais, além da participação de voluntários.

Dentre os resíduos encontrados estavam discos de vinil, pneus, colchões, redes de nylon e outros apetrechos de pesca deixados para trás. Também foram coletadas quantidades expressivas de plástico como sacolas, copos descartáveis e garrafas pets.

A ação celebra a Semana Nacional de Limpeza dos Mares, iniciativa que teve início em março em diversas cidades do Brasil, mas precisou ser interrompida devido ao agravamento da pandemia. O número de voluntários têm sido reduzido para que nenhum tipo de aglomeração seja gerada, seguindo os protocolos de controle à disseminação da Covid-19 como uso de máscara e distanciamento seguro.

A secretária de Meio Ambiente, Raquel Trevizam, esteve presente na ação. “Agradeço, mais uma vez, a parceria da ONG Mar Sem Lixo e dos voluntários que representaram a população neste domingo. Os espaços públicos são de responsabilidade de todos e queremos contar com o apoio dos aldeenses também quanto à manutenção da limpeza nos espaços para que a ação perdure”, frisou.

No dia 10 deste mês, o mesmo mutirão foi realizado na Praia da Salina, onde fica localizada a Ilha do Boi. Na ocasião, foram coletados cerca de 400 quilos de lixo em um trecho de aproximadamente 1 quilômetro da área de preservação permanente (APP). Uma pilha de garrafas de cerveja descartadas no local chamou atenção dos voluntários, assim como um quadro de energia elétrica e até uma grade de fogão. Leia mais clicando aqui.

Roberto Ramos, presidente e fundador do projeto, destacou a presença da comunidade na ação. “Apesar do número reduzido de voluntários, foi gratificante ver as famílias e os moradores do bairro levando crianças para participar do trabalho. É importante que a consciência ambiental comece cedo”, explicou.

O Projeto Mar Sem Lixo é uma Organização Não Governamental (ONG) sem fins lucrativos que tem como objetivo conscientizar a população sobre a problemática do lixo nas praias, o crescente consumo e o descarte de plástico nos oceanos, assim como as suas consequências. O grupo também desenvolve ações de limpeza em praias e corpos hídricos de todo o país.