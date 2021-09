Ação de Prevenção à problemas cardíacos acontece, nesta semana, em Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou nesta semana a Ação do Coração, promovida pelo Programa de Hiperdia do Município. O evento acontece no Sindicato dos Trabalhadores da Álcalis, de 8h ao meio-dia. Equipes das coordenadorias de hiperdia, enfermagem, nutrição, tabagismo, fisioterapia e do idoso realizam atendimentos à população. São realizadas avaliações como aferição de pressão e antropométrica, glicemia capilar e orientações sobre cuidados com o coração. A ação teve início na segunda-feira (20), será mantido até esta quarta-feira (22), no Sindicato, e finaliza com um mutirão de atendimento nos Postos de Saúde, no dia 29.

Segundo o Ministério da Saúde, a doença cardiovascular é a que mais mata no Brasil e no mundo, com registro de 300 mil pessoas com infarto, por ano.

De acordo com Mônica Bezerra, Coordenadora do Programa de Hiperdia, é muito importante e fundamental a realização de consulta médica a cada um ou dois anos, além de seguir hábitos saudáveis. “Alimentação saudável e prática de exercícios reduz consideravelmente os problemas cardíacos, além disso também é necessário fazer o acompanhamento médico se a pessoa apresenta algum sintoma como dor no peito, falta de ar, palpitação, queimação, entre outros”, aconselhou Mônica.