Ação é realizada em Arraial do Cabo para coibir ação irregular de bugreiros e ambulantes da área de preservação

Assim como no último sábado, dia 02, a Guarda Ambiental e Marítima, órgãos da Secretaria do Ambiente de Arraial do Cabo (RJ), e o Instituto Estadual do Ambiente (INEA), retornaram neste domingo, dia 03, ao Parque Estadual Costa do Sol. A ação teve o objetivo de coibir a exploração irregular por parte de bugreiros e ambulantes da área de preservação ambiental.

Mais uma vez motoristas foram flagrados praticando atividades irregulares como estacionar próximo a área de banho e transitar por cima da vegetação fixadora de dunas.

Segundo o Secretário do Ambiente de Arraial do Cabo, Jorge Oliveira, há agendada reunião com as Associações de Bugreiros para ordenar o passeio, através da criação de rotas alternativas.

Outra medida que a Secretaria do Ambiente planeja, é firmar um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) em parceria com o Ministério Público e as Associações de Bugreiros para estabelecer regras de uso.