Ação entrega 5 mil litros de água sanitária em Arraial do Cabo

Na tarde de ontem (04), em mais um trabalho de combate à pandemia do Coronavírus, foi iniciada uma operação de distribuição de produtos de higiene nos distritos de Arraial do Cabo. Foram distribuídos 5 mil litros de água sanitária, cedidos pela Prolagos, 110 litros de álcool em gel para limpeza de superfície e mais 15 litros específicos para limpeza das mãos, cedidos pelo Instituto Federal Fluminense (IFF).

O trabalho foi desenvolvido pelas secretarias de Administração e Serviços Públicos, a Fundação Municipal do Meio Ambiente e o Instituto de Desenvolvimento de Arraial do Cabo (IDAC). Para garantir o material, os moradores devem se dirigir à Associação dos Moradores do Parque das Garças ou Administração de Sabiá e Figueira, com seus recipientes vazios e higienizados. Vale lembrar que o Decreto Municipal do uso obrigatório de máscara está em vigor.

Juntos, vamos vencer a batalha contra o coronavírus. Faça também a sua parte.