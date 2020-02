Acesso ao “Lago do Amor” em Arraial do Cabo segue interditado

Atenção turistas e moradores! A piscina natural no mirante do Pontal do Atalaia, que se tornou um dos destinos mais procurados pelos turistas em Arraial do Cabo, continua proibida! O acesso é considerado perigoso e passa por trechos com pedras escorregadias, precipícios e desníveis. Com a maré alta, o local se torna ainda mais perigoso. O turismo tem que ser consciente!

O “Lago do Amor” foi oficialmente interditado pela Secretaria do Ambiente, INEA e Defesa Civil em agosto do ano passado. A decisão foi tomada após uma reunião com o Conselho do Parque Estadual da Costa do Sol, juntamente com diversos guias credenciados pelo INEA.

O local, que era frequentado apenas por pescadores antigos que praticavam a pesca artesanal, ganhou fama após diversas imagens serem divulgadas nas redes sociais. Em 2018, a Defesa Civil do município já havia colocado placas sinalizando o perigo e alertando que o local só poderia ser frequentado em excursões com guias credenciados e com equipamentos de segurança.

Apesar das recomendações, diversos turistas e moradores insistiam em descer sozinhos e diversos acidentes foram relatados. Um turista morreu no local depois de atingido por uma forte onda. A situação se agravou ainda mais com as chuvas que assolaram o município em maio do ano passado, por isso o acesso foi cercado com arame farpado e novas placas de local proibido foram instaladas.

É importante ressaltar que as trilhas em encostas são arriscadas e só devem ser feitas em locais aprovados pela Defesa Civil e na companhia de guias credenciados pelo INEA. Para ter acesso ao guia de trilhas e profissionais cadastrados, os interessados devem procurar a Secretaria do Ambiente e a Secretaria de Turismo.

Atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. Secretaria do Ambiente: (22) 2622-2330.

Secretaria de Turismo: (22) 2622-1949.