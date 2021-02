Acia Cabo Frio pede liberação da orla da Praia do Forte

A Associação Comercial Industrial e Turística de Cabo Frio (Acia) pede ao Prefeito José Bonifácio a liberação do trânsito da orla da Praia do Forte.

De acordo com a Acia, devido às solicitações e as reclamações de vários empresários, que estão sendo muito prejudicados e que não concordam com esse fechamento.



Os empresários sequer foram informados dos motivos da decisão tomada e também pelo fato de serem os representantes do comércio da cidade.



“No grupo do WhatsApp, a ACIA também tem manifestação de desacordo sobre o fechamento do acesso da Praia do Forte durante a semana, o que vem afetando e muito o comércio da cidade, na forma indevida realizada. Se for apenas no domingo como era anteriormente e em datas específicas e não como está sendo dando fluxo de acesso a outras vias e na forma atual vem também prejudicando e muito tumultuando o trânsito, que não teve nenhum ordenamento realizado de modificação e afetando ruas que não estavam preparadas e estreitas para grande fluxo de carros”, diz nota.

A Acia afirma ainda que precisa ser repensado e explicado o motivo desse fechamento, que é inaceitável de estar permanecendo a realização desse fechamento e havia sido falado , pelo senhor prefeito que seria até o dia 31 /01 e não é o que viram no final de semana.



“Estamos aguardamos, já que estamos em fevereiro e agora a orla está fechada. A Praia do Forte é o acesso aos comércios, fluxo e divisão de fluxo de carros, dando maior mobilidade a cidade em seu trânsito e movimento aos restaurantes e aos salões e as lojas, que estão sendo prejudicados. Além de os flanelinhas terem maior fluxo de pessoas nas ruas paralelas, estacionando sem a visibilidade de vigilância possível dos setores de segurança e cobrando dos turistas e moradores, já que na orla tem a cobrança do estacionamento e essas vagas estão sendo retiradas e nossa segurança prejudicada. Esse fechamento da orla só está atrapalhando a cidade e além da pandemia já estar nos prejudicando, ainda vamos ter mais essa ajuda de falência e falta de clientes em nossas empresas por parte da prefeitura. Precisamos de atenção e respeito aos nossos estabelecimentos e comércios em Cabo Frio e para isso contamos com a imediata compreensão”, diz Patrícia Cardinot, Presidente Acia Associação Comercial , industrial e turística de Cabo Frio e

Presidente do CCS Conselho Comunitário de segurança Pública de Cabo Frio .