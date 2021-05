Ações de manutenção estão sendo realizadas no bairro Ponta do Ambrósio em São Pedro da Aldeia

O mutirão da Secretaria de Serviços Públicos realizou ações de limpeza, capina e patrolamento no bairro Ponta do Ambrósio na manhã desta quarta-feira (5).

A intervenção de melhorias na localidade foi acompanhada pelo prefeito, Fábio do Pastel, que vistoriou pessoalmente as atividades desempenhadas pela equipe municipal. O chefe do executivo também visitou a unidade de saúde do bairro, onde conversou com profissionais e acompanhou a vacinação no local.

“Estou acompanhando de perto os serviços prestados à população, pois sei que o compromisso é grande, e estamos focados em agir. Acompanhei, hoje, as ações na Ponta do Ambrósio, e ouvi as principais demandas dos profissionais do posto de saúde do bairro, onde acompanhei, também, o andamento da vacinação. Estamos colocando nossa cidade em ordem”, disse Fábio.

Também estiveram presentes o secretário de Governo, Luiz Fernando Gomes Júnior, o chefe de gabinete, Moisés Batista, e o vereador Vitinho.