Ações de saneamento básico avançam em São Pedro da Aldeia

Com objetivo de intensificar as ações de saneamento básico em São Pedro da Aldeia, a Secretaria de Serviços Públicos atua em três localidades do município nesta semana. Dentre as intervenções realizadas pela pasta, está o desassoreamento e a troca de manilhas nas vias. As atividades foram vistoriadas pelo prefeito, Fábio do Pastel.

Os serviços de troca de manilhamento no bairro Rua do Fogo foram concluídos nesta terça-feira (1⁰). A ação foi acompanhada de perto pelo prefeito, que esteve presente em vistoria realizada na segunda-feira (31). “Estou acompanhando de perto o trabalho que a equipe do Serviços Públicos desempenha. Antes de qualquer coisa, precisamos levar saneamento básico para nossa população. É um investimento que, além de trazer dignidade para os moradores, afeta diretamente a saúde dos aldeenses”, disse Fábio.

Foto: Ascom/PMSPA

O secretário de Serviços Públicos, Raimundo Teixeira, ressalta que as equipes da pasta atuam no reparo final da calçada. A obra de manilhamento também foi realizada no bairro Porto do Carro. “As manilhas que substituímos na Rua do Fogo estavam assoreadas e para chegar a elas precisamos quebrar a calçada. A questão do esgotamento foi sanada e nossas equipes estão atuando no reparo da calçada. Também terminamos o serviço no bairro Porto do Carro”, pontuou.

A pedido dos moradores, as ações de saneamento foram iniciadas no bairro Porto da Aldeia. De acordo com o secretário Raimundo Teixeira, as manilhas da localidade encontram-se entupidas e já começaram a ser substituídas. O chefe de gabinete, Moisés Batista, acompanhou o andamento dos serviços. As intervenções no local atendem também a uma solicitação da vereadora Mislene.