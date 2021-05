Aeroporto de Macaé volta a oferecer voos comerciais a partir deste mês

O aeroporto de Macaé vai voltar a oferecer voos comerciais com destino ao aeroporto Santos Dumont, que conecta a capital do Estado com outras cidades do país, a partir da próxima segunda-feira (10). As operações retornam após cerca de um mês de interrupção devido à pandemia de Covid-19.

A rota será operada pela companhia aérea Azul, com a aeronave ATR-72, que tem capacidade de 70 lugares.

De acordo com a concessionária que administra o aeroporto, a retomada dos voos comerciais busca atender a demanda de mobilidade da região, que além de ser referência nacional no ramo offshore, se destaca pela infraestrutura de turismo e de negócios.

A rota terá duas frequências semanais, às segundas e sextas, mas, segundo a concessionária, a companhia aérea planeja adicionar mais uma frequência, oferecendo a rota Macaé – Santos Dumont três vezes por semana, as segundas, quartas e sextas, a partir da semana de 17 de maio.

O pouso em Macaé está previsto para as 13h15, e a decolagem às 14h.