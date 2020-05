Agentes da barreira sanitária de Arraial do Cabo homenagearam as mães

Em comemoração ao dia das mães, os agentes da Segurança Pública de Arraial do Cabo entregaram kits para as mamães da corporação, neste domingo (10).

As mães que passaram pelas barreiras sanitárias instaladas em cincos pontos diferentes do município no centro e distritos, também receberam as lembranças nesta data tão especial.

O prefeito Renatinho Vianna, parabeniza todas as mães da cidade. “Nos sentimos honrados em homenagear as mães que são tão importantes para nossa sociedade. Um grande abraço a todas essas mulheres, que nos incentivam com sua força e fé”.

A ação foi acompanhada pelo secretário de Segurança Pública, Bruno Monteiro e pela comandante da Guarda Municipal, Ana Lúcia.