Agentes da Vigilância em Saúde de Búzios realizaram uma ação, na manhã desta quinta-feira, dia 11, para o monitoramento epidemiológico da comunidade quilombola da Rasa.

A equipe técnica da saúde do município visitou residências e realizou testes rápidos para a COVID-19 com o objetivo de acompanhar, orientar e proteger as famílias quilombolas moradoras do local.