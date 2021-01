Agentes de Cabo Frio indentificam construção irregular na Praia das Conchas

Durante as ações de ordenamento das praias de Cabo Frio, os agentes da Fiscalização de Posturas e da Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente identificaram uma construção irregular na estrada de acesso à Praia das Conchas, próximo ao pedágio do estacionamento.



A ocorrência foi encaminhada ao INEA (Instituto Estadual do Ambiente), já que se trata de área de preservação ambiental, pertencente ao Parque Estadual da Costa do Sol. No local foi constatada a irregularidade e a construção, que estava no início retirada.