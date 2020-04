Agentes de saúde de Búzios coletaram dados de 62 pessoas que tiveram contato com paciente com a Covid-19

A Prefeitura de Búzios, através do Serviço Hospitalar de Vigilância Epidemiológica Municipal, realizou na tarde de terça-feira, dia 14, um inquérito epidemiológico com o primeiro paciente confirmado com a COVID-19 na cidade.

Agentes de saúde recolheram os dados de 62 pessoas, entre familiares, pessoas que mantiveram contato direto com o paciente e moradores das imediações do bairro.

Segundo o epidemiologista-chefe, Danilo Bernardo, o questionário formulado pela Vigilância Epidemiológica de Búzios tem por objetivo o monitoramento da propagação do novo coronavírus no município, com perguntas relacionadas à rotina recente do paciente, tais como: lugares visitados, pessoas com quem manteve contato direto, e se o paciente fez alguma viagem.

Durante as próximas semanas, a ação epidemiológica vai monitorar a condição clínica do paciente, como também das pessoas próximas que receberam a indicação de isolamento domiciliar, a fim de cumprir o período indicado da quarentena. O monitoramento será feito por meio de contatos via celular.

A Prefeitura de Búzios segue com as orientações de ficar em casa e que os moradores saiam somente para realizar atividades essenciais.