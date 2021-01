Agente de Combate a Vetores tem percorrido diversos lugares em Cabo Frio para a ação de controle epidemiológico. A equipe está passando em pontos estratégicos da cidade como em Tamoios, no Jardim Esperança, no Peró, na Ogiva e no Braga, incluindo as ruínas do antigo Hotel Acapulco.

A Ação será realizada em toda a cidade para conter os vetores e eliminar quaisquer doenças transmitidas por eles.