Alair Corrêa: “Saibam que sou pré-candidato a prefeito de Cabo Frio”

Na manhã desta segunda-feira, dia 17, o ex-prefeito de Cabo Frio foi até as redes sociais se pronunciar que é pré-candidato a cadeira de Chefe do Executivo.

Confira a nota na íntegra:

“Já se passaram quatro anos da pior crise financeira do país, aquela que fez nosso povo sofrer tanto! Em 2015/2016, devido à crise nacional, tivemos a queda do petróleo. Caímos de R$30 milhões-mês para apenas R$5/6 milhões-mês. Vimos então o céu desabar sobre nosso povo e cidade. Foram os nossos piores dias! Mas, observando os anos seguintes dos governos Marquinho Mendes e Adriano, premiados com a volta de parte do petróleo tirado da gente e, apesar disso, sem terem conseguido equilibrar as finanças das cidade, RESOLVI LANÇAR MEU NOME!

Do meu governo para cá, os royalties que recebíamos no valor de R$5/6 milhões-mês, já estão hoje, ano de 2020, em quase R$20 milhões-mês! Analisando os nomes surgidos como pré-candidatos a prefeito para 2020, concluí serem bons, mas também inexperientes. É verdade que entre eles há o Bonifácio e Dirlei, com anos de politica, mas, assim como os demais, jamais administraram uma empresa em crise, quiçá uma cidade! Por isso concluí: PRECISO VOLTAR! A cidade está sem vida, sem alegria. Comércio vazio, ambulantes sem turistas para atender. O jovem, antes sonhador, agora vive na desesperança. A cidade progressista agoniza! Em 2016, arrecadamos menos R$250 milhões, não tive como administrar! Os críticos, ao invés de focarem naqueles que assaltaram a Petrobrás, preferiram me fazer culpado! Agora, muito mais experiente pela crise que enfrentei e com a arrecadação mais estabilizada, preciso voltar para administrar a cidade! SOU PRÉ-CANDIDATO A PREFEITO, A CIDADE PRECISA DE MINHA EXPERIÊNCIA!”, disse.