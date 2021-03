Aldeia em Movimento promove bem-estar à população aldeense com prática de atividade física gratuita

Seja à beira das águas calmas da Lagoa de Araruama ou nas estruturas disponíveis nos espaços públicos, São Pedro da Aldeia é uma cidade que inspira e auxilia seus moradores na busca por maior qualidade de vida. O projeto Aldeia em Movimento, que oferece exercícios nas academias populares e treinamentos funcionais gratuitamente para cerca de 550 aldeenses, é um dos expoentes no desenvolvimento da saúde, socialização e bem-estar no município.

Com o objetivo de ampliar os atendimentos e promover maior número de opções de atividades, a Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer deu início ao planejamento de ampliação das modalidades oferecidas pelo projeto. A previsão inicial é que sejam inseridos os segmentos de natação em águas abertas, esportes a vela, canoa havaiana, triathlon, entre outros.

O secretário de Esportes, Ricardo Gaspar, ressalta a necessidade de parcerias público-privadas e ações conjuntas com os demais órgãos para efetivação dos projetos sociais. “Entendemos a importância do projeto Aldeia em Movimento para os nossos moradores. Por isso, iniciamos os planejamentos e as propostas para aumentar as modalidades oferecidas, que só irão agregar positivamente na cidade. Estamos buscando parcerias para concretizar a ampliação do projeto com vários órgãos. Seguimos abertos aos empreendimentos que também queiram colaborar com o bem-estar social do município em cooperações de caráter público-privado”, pontuou.

Ricardo Gaspar ainda ressalta os vários benefícios trazidos pela prática de atividade física, destacando a importância da realização de políticas públicas para o setor. “A atividade física ao ar livre aumenta o sentimento de pertencimento dos moradores com o município, que passam a cuidar dos locais com mais carinho. O esporte ainda desenvolve o bem-estar físico, aumentando diretamente na qualidade da saúde dos participantes, além da transformação e inclusão social dos jovens, disseminando conceitos de disciplina e responsabilidade, e prevenindo a entrada na criminalidade”, disse.

O que já é oferecido pelo Projeto Aldeia em Movimento?

O projeto disponibiliza exercícios nas academias populares, treinamentos funcionais e ginástica gratuitamente com profissionais especializados. Academia Popular no Centro e Bairro São João funcionam de segunda a sexta-feira, das 6h às 10h e das 17h às 21h. Os Treinamentos Funcionais são realizados nos bairros Praia Linda, Balneário São Pedro, Bela Vista e no Centro. Confira os horários:

CIRCUITO FUNCIONAL:

Praia Linda: Terças-feiras – 8h/9h;

Balneário São Pedro: Quartas-feiras – 8h/9h;

Centro: Segundas, quartas e sextas-feiras – 18h/19h; 19h/20h e 20/21h;

Bela Vista: Terças e quintas-feiras – 18h/19h; 19h/20h.

GINÁSTICA:

Praia Linda: Quintas-feiras – 7h30/8h30;

Balneário São Pedro: Segundas-feiras – 8h30/9h30.

Por conta da pandemia do coronavírus, o número de alunos por turmas é limitado. Cada participante deverá ter sua própria garrafa de água e toalha. Durante as atividades físicas, deve ser evitado o contato das mãos com olhos, boca e nariz. É imprescindível higienizar as mãos com frequência com álcool em gel e uso de máscara. Todos os espaços e profissionais seguirão os protocolos de segurança para a prevenção da doença.

Academias populares oferecem atividades a pacientes recuperados

Os pacientes que tiveram o tratamento concluído no Centro de Reabilitação Fisioterápico Municipal ou mulheres em processo de reabilitação do tratamento de câncer de mama têm à disposição as atividades das Academias Populares. O atendimento é feito de forma individualizada, respeitando as necessidades e as restrições físicas de cada aluno. Interessados devem fazer a matrícula na sede da Secretaria de Esportes e Lazer, localizada na Avenida Francisco Coelho Pereira, ao lado da Casa da Cultura, no Centro, das 8h30 às 17h.