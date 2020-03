Alta hospitalar: Prefeito de São Pedro da Aldeia já está em casa

“Já em casa, depois de um susto!”

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Cláudio Chumbinho, teve alta hospitalar nesta segunda-feira, dia 30.

Chumbinho estava internado desde sábado, com mal estar, pressão alta e diagnosticado incialmente com pneumonia. Por precaução foi feito o teste para Covid-19 e aguardará o resultado em casa.

“Tive alta hospitalar nesta segunda e já estou em casa, cumprindo o isolamento, conforme protocolo médico. Me sinto bem, após o susto e sigo medicado, por causa da pneumonia. Participei por vídeo conferência da decisão do Gabinete de Crise, que editou o decreto Municipal de número 34, garantindo a continuidade da suspensão da realização de eventos e das aulas na rede pública municipal. Agradeço as diversas mensagens de apoio e o carinho de todos vocês! Peço que fiquem em casa, isolados, para retardar a propagação desse vírus. Precisamos diminuir a velocidade do seu avanço para poder salvar muitas vidas”, disse o prefeito.