Alteração temporária no embarque e desembarque de coletivos de Turismo em Arraial do Cabo

Moradores e turistas que transitam pelo centro de Arraial do Cabo devem ter a atenção redobrada. Uma obra na rede de água e esgoto, realizada pela Prolagos, provoca interdição de duas vias e mudança no trânsito, o que também interfere diretamente na circulação de ônibus de médio e grande porte, uma vez que o embarque e desembarque de turistas, é realizado no terminal, localizado próximo ao local da obra.

A Rua Benjamin Constant, que dá acesso à ao Estácio Barcelão já se encontra interditada, assim como o trecho da Avenida da Liberdade, sentindo Prefeitura. As Vans e os micro-ônibus estão autorizados a fazer o embarque e desembarque na Avenida da Liberdade, sendo que a entrada deve ser feita pela Avenida Getúlio Vargas, virando à esquerda na Rua Antônio Souza Teixeira (no Supermercado Princesa), chegando ao local de parada, próximo à Praia dos Anjos.

Os ônibus de médio e grande porte, devem deixar seus passageiros na Rebeche, local onde atualmente os veículos já ficam estacionados. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, Guardas Municipais estarão orientando os condutores. A previsão é de que as ruas interditadas sejam liberadas no prazo de 10 dias.