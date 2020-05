Alunos de escolas de Monte Alto, em Arraial do Cabo, poderão retirar kit alimentares nesta terça

Arraial do Cabo segue com a entrega dos kits de segurança alimentar para os alunos da rede municipal de ensino. Os novos cronogramas referentes à distribuição para a Escola Municipal Francisco Luiz Sobrinho e Creche Maria do Socorro, ambas no distrito de Monte Alto, foram divulgados hoje (25).

Os alunos matriculados nessas unidades poderão retirar os kits nesta terça-feira (26).

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, irá realizar a entrega dos kits de segurança alimentar referentes ao mês de maio. Além dos alimentos, os alunos matriculados do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, receberão um kit de livros com temas transversais do Projeto “APTO” (Projeto Ação Para Todos) e os alunos da Educação infantil receberão a Maleta de livros do Projeto Aprende Brasil do Grupo Positivo.

Todos os estudantes da rede municipal serão beneficiados com os kits. Lembrando que só o responsável legal do aluno pode efetuar a retirada do Kit, munido de documento de identidade original e certidão de nascimento da criança ou RG.

Em breve será divulgado o cronograma de entrega das demais escolas.