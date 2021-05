Ambiente de Arraial do Cabo e Funasa tratam de recursos para saneamento dos distritos

O Secretário do Ambiente e Saneamento de Arraial do Cabo, Jorge Oliveira, se reuniu, nesta segunda-feira (10), no Rio, com o Superintendente da Funasa – Fundação Nacional de Saúde – do Estado do Rio de Janeiro, Raul Marques. A reunião foi para tratar de recursos visando a implantação de sistemas de saneamento nos distritos do Município.

A ação faz parte do Projeto de Universalização do Saneamento que vem sendo desenvolvido pela Secretaria Municipal do Ambiente.

Também participaram da reunião, Rogério Abril, do Departamento de Planejamento e Projetos da Prefeitura, e Keila Ferreira, diretora de saneamento do Município.