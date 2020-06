Ambulantes protestam pelas ruas de Cabo Frio pedindo para voltar a trabalhar

Ambulantes, principalmente, da feirinha da Praça da Cidadania, na Praia do Forte, em Cabo Frio, estão reivindicando seus direitos de voltar a trabalhar, já que o comércio reabriu nesse período de pandemia. em um protesto pelas ruas da cidade, na tarde desta segunda-feira, dia 29.



O protesto começou na orla da praia com faixas de “Precisamos trabalhar, prefeito. Estamos com fome”, eles seguiram para o Centro da Cidade e pararam na prefeitura.



No carro de som, representantes do sindicato entoavam que não estão pedindo esmola. “Nós queremos levar alimentos para as nossas casas, precisamos trabalhar. Queremos trabalhar com dignidade, vender nossas pizzas na praia de dia para ter o que comer de noite. Aqui só tem trabalhador”, diz Luciano Mello.



Confira vídeo:



https://www.facebook.com/1474453169439702/posts/2638909396327401/?vh=e&d=n