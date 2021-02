Amigas da Mama de São Pedro da Aldeia empossa primeira diretoria

Foi realizada na Câmara Municipal do município, na noite desta segunda-feira (22), a solenidade de posse da 1ª diretoria das Amigas da Mama de São Pedro da Aldeia. Após oito anos de trabalhos voluntários, o grupo tornou-se, oficialmente, uma Organização da Sociedade Civil (OSC), registrada em cartório, o que viabiliza a participação nos conselhos municipais de Saúde e Assistência Social, além do recebimento de doações por meios legais. Foram empossados os membros que irão compor a mesa diretora do biênio 2021/2023 e do conselho fiscal.

Recebeu a posse como presidente Cláudia Fernanda Dias, que contou um pouco da trajetória do grupo durante a solenidade. “É impossível contar aqui tudo o que passamos nesses anos para continuar funcionando e acolhendo essas mulheres. Tivemos muitos momentos de alegria, mas outros de perda e tristeza. No Outubro Rosa de 2019, conseguimos parcerias para realizar eventos, almoço, canoagem, e logo depois perdemos quatro meninas. Foi o último mês de outubro delas. Todas nós esperamos muito tempo por esse momento, o registro da Associação Amigas da Mama”, enfatizou.

Joelma Fidalgo, fundadora da Amigas da Mama na Região dos Lagos, foi homenageada pelas integrantes da associação. Apesar de ser moradora de Cabo Frio, Joelma fundou e acompanha de perto, até hoje, o trabalho da associação em São Pedro da Aldeia. Ela falou sobre a alegria de ver o crescimento do grupo de apoio. “Eu tive câncer de mama há 23 anos e parti pra luta, fundando a primeira Amigas da Mama em Cabo Frio. Hoje, nós temos um número menor de mortes de mulheres com esse tipo de câncer do que na minha época, graças à conscientização. Quando aparece um carocinho elas já correm e fazem o tratamento”, pontuou.

Estiveram presentes na cerimônia o prefeito, Fábio do Pastel; a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Diana Alves; a subsecretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Claudia Brasil; e o secretário adjunto de Esporte e Lazer, Ricardo Ramos Gaspar. Também compareceram os vereadores Jean Pierre, Mislene Conceição, Marcio Soares e Fernando Mistura, além do presidente estadual da Cruz Vermelha, Victor Marcelo.

Joelma Fidalgo, Fábio do Pastel, Cláudia Fernanda e Rose Terto.

Foto: Renato Fulgoni/Divulgação PMSPA.

O prefeito, Fábio do Pastel, ressaltou a importância do apoio que deve ser prestado pelo poder executivo, legislativo e pela sociedade civil. “Contem comigo. O que eu puder fazer, na minha função atual de prefeito, como cidadão aldeense ou como empresário do município, vocês podem contar comigo. Tenho certeza que precisam do apoio também de toda a população e podem contar com os secretários e vereadores dessa casa. Ajudar o próximo é muito bom. Eu já viajei aqui no Outubro Rosa, imaginando essa cidade toda enfeitada, com várias ações pelas ruas”, disse.

A Associação Amigas da Mama

A Associação Amigas da Mama de São Pedro da Aldeia foi fundada em julho de 2013 por quatro mulheres pacientes oncológicas: Joelma Fidalgo, Rose Terto, Ledia Rodrigues e Necy Barcellar. Logo, outras mulheres tornam-se voluntárias, o grupo cresceu e as demandas foram aumentando.

Atualmente, o grupo acolhe cerca de 40 mulheres em processo de tratamento contra o câncer de mama. São 15 pacientes apenas no Bairro São João. Além dos trabalhos voluntários, palestras em órgãos públicos e privados, a associação doa perucas de cabelos naturais, frutos de parceria com salões e cabeleireiros, próteses de alpiste utilizadas como alternativa ao silicone para mulheres mastectomizadas, lenços e turbantes. Também oferecem apoio e facilitam o acesso das pacientes a auxílio psicológico e fisioterapia oncológica, por exemplo.

A sede funciona na Rua Aluysio Martins, número 22, no centro de São Pedro da Aldeia.