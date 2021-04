Amistoso de futebol entre equipes amputadas aconteceu em Búzios

Aconteceu, no sábado, dia 24, no Ginásio Poliesportivo do INEFI, em Búzios. o amistoso de futebol entre as equipes de amputados de Rio das Ostras e feminina de Búzios, Guerreiras Futebol Clube.

O FARO (futebol de amputados de Rio das Ostras) é formado por um time de atletas de Rio das Ostras e de municípios vizinhos e tem o objetivo de divulgar a modalidade de futebol de amputados na região.



Os atletas com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda em conjunto com a Secretaria de Lazer e do Esporte tem intenção de trazer essa modalidade para ser praticada em Búzios, já que a equipe tem participantes da cidade.