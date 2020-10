André Granado volta à Prefeitura de Búzios por decisão da Justiça

O prefeito de Armação de Búzios, André Granado, que estava afastado desde quarta-feira (21), por improbidade administrativa, voltará ao cargo de chefe do executivo, após decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), que suspende a decisão anterior e determina a volta do prefeito ao cargo. A decisão judicial foi publicada nesta quinta-feira (22), pelo desembargador Cláudio de Mello Taváres, presidente do Tribunal.

André já foi afastado do cargo por 11 vezes, desde 2016, quando foi reeleito. A última vez em que havia sido afastado e, depois, voltado para o cargo, foi em novembro do ano passado. Em todos os afastamentos judiciais, o vice-prefeito, Henrique Gomes, assumiu o cargo.