Ano letivo 2021 de Cabo Frio começou ontem com aulas virtuais

Em Cabo Frio o ano letivo de 2021, nas escolas da rede municipal, teve início na segunda-feira (24).



Por conta da pandemia do coronavírus, as aulas acontecem de forma não presencial.

Para isso, os 30.407 alunos matriculados já têm acesso às atividades em dois ambientes virtuais: na plataforma da Secretaria Municipal de Educação e no Google Sala de Aula. Para quem não tem acesso à internet, foi disponibilizado conteúdo pedagógico na versão impressa. O material pode ser retirado na escola onde a criança está matriculada.

De acordo com a superintendente pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Cabo Frio, Janeide Gondim, os estudantes podem acessar as plataformas virtuais em qualquer horário do dia. Lá estarão disponíveis as atividades, os links de aulas gravadas e também conteúdos complementares. A escolha da plataforma, segundo ela, depende da realidade da escola e da comunidade

“Já os professores estão atuando no horário de trabalho, realizando a mediação das atividades nas plataformas. Essas mediações são o momento em que o professor terá contato com os alunos, via plataformas digitais. Esse atendimento será em horário fixo, e amplamente divulgado aos alunos e responsáveis”, explica Janeide.

A superintendente orienta que todos os pais mantenham os dados pessoais e os números dos telefones atualizados nas escolas.

“Isso é importante porque a direção dos colégios manterá contato com todos via WhatsApp, garantindo assim a comunicação entre a escola e a comunidade”, finaliza Janeide.