Apesar das restrições, turistas lotaram barcos em Búzios

No feriado da Consciência Negra, neste final de semana, as cidades da Região dos Lagos ficaram lotadas de turistas e a cidade de Armação dos Búzios não foi diferente.



Mesmo com barreiras sanitárias localizadas nas duas entradas do município, Rasa e Centrinho, com a presença de agentes de saúde, que realizam a aferição de temperatura de todos que chegam a Búzios, não foi possível controlar na cidade, prova disso foi o cais lotado e passeios de barco com lotação máxima.



No sábado, dia 21, barcos de turismo circularam normalmente, lotados pelas praias da cidade.



As imagens mostram dezenas de pessoas sem máscara e desrespeitando a medida de distanciamento social.