Aplicativo mostra planilha de treinos da Academia Popular de São Pedro da Aldeia

Os alunos da Academia Popular de São Pedro da Aldeia que fazem aula de musculação contam com uma ferramenta inovadora a partir desta semana. A Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer oferece um aplicativo de forma gratuita para controle de atividades da modalidade. A implementação do app também é o pontapé inicial para a informatização dos cadastros, que passam a ser realizados totalmente on line.

O secretário adjunto de Esportes e Lazer, Ricardo Gaspar, destaca o avanço na dinâmica de atendimento aos alunos cadastrados no projeto. “A implantação do aplicativo é um passo importante, pois o próprio aluno pode acompanhar pelo celular o planejamento dos exercícios sem precisar de folha impressa a cada nova planilha. Com isso, estamos avançando na informatização também do cadastro das aulas e nossa expectativa é levar essa novidade para cada vez mais modalidades do projeto Aldeia em Movimento”, apontou.

Os interessados em utilizar a nova ferramenta podem entrar em contato diretamente com a secretaria. Importante ressaltar que os alunos que não tiverem acesso à internet pelo celular continuam recebendo o suporte do projeto com a planilha de exercícios impressa.

A Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer de São Pedro da Aldeia fica na Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, Centro.

Como funciona

Com o aplicativo, os alunos das academias populares terão acesso, no próprio aparelho celular, ao treino prescrito pelo professor conforme o objetivo individual a ser alcançado.

Os cadastros dos participantes dos projetos esportivos na cidade realizados na secretaria também serão feitos pela plataforma.