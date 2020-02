Apontando como gerente do tráfico do Manoel Corrêa, em Cabo Frio, morre em confronto com a PM

Na manhã desta quarta-feira, dia 04, um homem apontado como gerente do tráfico de drogas da Favela do Lixo, no bairro Manoel Corrêa, em Cabo Frio, foi morto durante um confronto armado com a Polícia Militar.

Segundo a PM, a ação foi deflagrada pelas equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT), em cumprimento a uma ordem de operações desenvolvida na comunidade, que fica dentro do bairro Manoel Corrêa.

Durante incursão à Rua Walter Rollmans, os agentes se depararam com diversos elementos armados que efetuaram disparos contra as equipes, que revidaram, iniciando uma troca de tiros. Após o cessar fogo, o suspeito, que ainda não foi identificado, foi encontrado baleado. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Central de Emergências (HCE), mas não resistiu.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Macaé.

No local do confronto, foram aprendidos uma pistola PT840 cal. 40, um carregador para cal. 40, 11 munições cal. 40, um estojo municiado calibre 40, um rádio transmissor, um carregador de rádio, um telefone celular, além de 45 trouxinhas de maconha.

O caso foi registrado na 126ª Delegacia Policial de Cabo Frio.