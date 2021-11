Após aquisição de asfalto, Prefeitura de Cabo Frio afirma que intensifica operação tapa-buracos

Após concluir o processo de licitação para a compra de massa asfáltica e outros materiais, a Prefeitura de Cabo Frio reforçou, nesta semana, a operação tapa-buracos nas ruas e avenidas do município. O trabalho entrou em nova fase nesta quinta-feira (4), com a atuação das equipes da Secretaria de Obras e Serviços Públicos em locais onde existe maior necessidade pelo serviço.

A empresa JM Extração e Beneficiamento foi a vencedora do pregão eletrônico Nº 7191/2021, realizado no dia 15 de outubro, às 10h, no Portal de Licitações da Caixa Econômica Federal. De todas as participantes, ela foi a que apresentou o menor preço: R$ 3.405.202,80. Pelo valor, a JM vai fornecer concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), incluindo fornecimento do material; serviços de usinagem, transporte, carga e descarga; imprimação de base; pintura de ligação e espelhamento, com pavimentação posterior e pequenos e médios reparos.

Nesta quinta, as equipes da Secretaria de Obras e Serviços Públicos atuaram na Avenida Wilson Mendes, na altura do bairro Jacaré, fechando buracos na pista. Também começaram a percorrer a Avenida Teixeira e Souza, onde os trabalhos continuarão nesta sexta-feira (5). No sábado (6), as equipes seguirão para a Avenida Júlia Kubitschek e Rua Poeta Vitorino Carriço, no Parque Burle.

Segundo a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, o cronograma irá avançar de acordo com as demandas detectadas. Solicitações para os reparos nas vias públicas podem ser feitas pelo email obras@cabofrio.rj.gov.br.